أمريكا تكشف عن استراتيجية لمواجهة الارهاب الداخلي

واشنطن - (د ب ا):

من المقرر أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء عن استراتيجية لمواجهة "التهديد الخطير والمتنامي" للارهاب الداخلي.

وكانت الوكالات الأمنية الأمريكية قد خلصت في تقييم للمخاطر في مارس الماضي إلى أن التهديد أكبر من المتطرفين الذين لديهم دوافع عرقية وعنصرية، الذين يتبنون نظرية تفوق العرق الأبيض، بالإضافة إلى المتطرفين المناهضين للحكومة والسلطة مثل الميليشيات.

وقال البيت الأبيض إن الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها اليوم تهدف " لفهم المعلومات المتعلقة بالارهاب الداخلي ومشاركتها، ومنع التجنيد في الارهاب المحلي والحشد للعنف وعرقلة وردع نشاط الارهاب الداخلي، ومواجهة المساهمين في الارهاب الداخلي على المدى الطويل".

وقال بايدن في بيان " الاستراتيجية تضع توجها شاملا لحماية أمتنا من الارهاب الداخلي بالتزامن مع الحفاظ على حقوقنا المدنية وحرياتنا المدنية الاساسية".

وقال مسؤول حكومي إن جزءا من الاستراتيجية يتضمن عمل الحكومة بصورة أكبر مع شركات التكنولوجيا لمشاركة المعلومات ذات الصلة، حيث أن الكثير من أعمال التجنيد والتحول للراديكالية والحشد تحدث عبر شبكة الانترنت".

وقال البيت الأبيض إنه سوف يتم بذل مجهود للتوصل لسبل " لمواجهة الاستقطاب الذي غالبا ما تؤججه المعلومات المضللة والخاطئة ونظريات المؤامرة الخطيرة على شبكة الانترنت".