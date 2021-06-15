شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة (صور)

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كتب- مصراوي:

يشارك سامح شكري وزير الخارجية، الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، خال زيارته الحالية لقطر.

وأكّد شكري موقف مصر الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية على تويتر.

ويُعقد الاجتماع بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية عربيًا وإقليميًا.

وفي وقت سابق، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع غير العادي في الدوحة يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة سد النهضة، كما يوجه دعوة لمجلس الأمن لتحمل مسئولياته بشأن النزاع حول السد الإثيوبي.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن النزاع حول سد النهضة جدي وليس هامشيًا كما يحاول البعض أن يصوره.

ولفت إلى أن الاجتماع لن يتجاوز ما تطلبه مصر والسودان اللتان تستعينان بموقف جامعة العربية بالقدر الذي يدعم موقفهما.

ويُعقد الاجتماع غير العادي للمجلس بناء على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة.