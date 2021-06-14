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تسرب نفطي ضخم يلوث شواطئ جزيرة كورسيكا الفرنسية

06:21 م الإثنين 14 يونيو 2021
تسرب نفطي ضخم يلوث شواطئ جزيرة كورسيكا الفرنسية

تسرب نفطي

باريس - (د ب أ)

وصلت بقايا تسرب نفطي إلى أحد شواطئ جزيرة كورسيكا، حيث تسعى السلطات الفرنسية لتحديد المسؤول عن هذه الكارثة البيئية.

ويقوم رجال الإطفاء بتنظيف الشاطئ بمدينة سولارو اليوم الاثنين، بعد اكتشاف بقعة النفط في البحر يوم الجمعة.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن بقعة من النفط تمتد بطول 500 متر وعرض 50 سنتيمترا وصلت إلى الشاطئ.

وأظهرت صور العديد من رجال الإطفاء الذين يرتدون ملابس بيضاء وهم يجرفون النفط.

وأضافت سلطات المنطقة إنها حظرت الوصول إلى الشواطئ والسباحة في المنطقة بشكل تام.

تسرب نفطي شواطئ جزيرة كورسيكا السلطات الفرنسية

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