الصين تتهم دول مجموعة السبع بالتدخل في شؤونها الداخلية

لندن/ بكين- (د ب ا):

اتهمت الصين دول مجموعة السبع " بالتدخل في شؤونها الداخلية" وذلك عقب قمتها في كابريس باي في انجلترا.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن اليوم الاثنين إن بيان القادة الختامي تضمن " حقائق محرفة " بشأن شينجيانغ وهونج كونج وتايوان و "افتراء على الصين".

وأضاف المتحدث أن البيان " كشف بصورة أكبر النوايا الشريرة للولايات المتحدة الأمريكية وقليل من الدول الأخرى".

وتضمن البيان الختامي للدول السبع: أمريكا وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان انتقادات للصين أكثر من ذي قبل.

وتريد المجموعة اتخاذ إجراء ضد الممارسات التجارية غير العادلة وانتهاكات حقوق الانسان وتدخل بكين في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج.

وقالت السفارة إنه على دول مجموعة السبع مواجهة الحقيقة وهى أن هونج كونج أعيدت للصين منذ 24 عاما.

وأضاف المتحدث " هذه القمة أظهرت عالما منخرطا في دوائر صغيرة و سياسة المجموعة وسياسة القوة و يعمل على إيجاد مواجهة وانقسام بطريقة زائفة".

ويتوجه بعض من قادة المجموعة لبروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم، حيث سوف يتم لأول مرة توجيه دعوات واضحة للصين لتغيير بعض من سياستها.