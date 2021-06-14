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مكتبة الإسكندرية تعرض"صفحة مجهولة من التاريخ القبطي" عن حياة جرجس فيلوثاؤس

09:38 ص الإثنين 14 يونيو 2021
مكتبة الإسكندرية تعرض"صفحة مجهولة من التاريخ القبطي" عن حياة جرجس فيلوثاؤس

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "جرجس فيلوثاؤس عوض.. صفحة مجهولة من التاريخ القبطي"، يلقيها إسحق الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسي.

تأتي المحاضرة ضمن فعاليات الموسم الثقافي القبطي الذي ينظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ضمن ما يقوم به من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أن المحاضرة تتناول حياة المفكر والمؤرخ المصري جرجس فيلوثاؤس عوض، أحد أعلام التاريخ القبطي، والذي ولد بمدينة طنطا ووالده أحد عُمدها، وتعلم بكتاتيبها، ونبغ في دراساته الليتورجية والقانونية والتاريخية، فقدم العديد من الأبحاث والكُتب والمقالات المهمة.

وتتناول المحاضرة جانبًا من حياة المفكر والمؤرخ المصري الراحل، وتتطرق لنقده لبعض الكتب المنشورة في عهده، ووصيته قبل وفاته، ومكتبته، كما تتضمن محاولة لعرض بعض كتبه وأبحاثه.

مكتبة الإسكندرية الإسكندرية صفحة مجهولة من التاريخ القبطي جرجس فيلوثاؤس

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