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بايدن يشيد بجهود الدول الديمقراطية وينتقد الأنظمة الاستبدادية

11:08 م الأحد 13 يونيو 2021
بايدن يشيد بجهود الدول الديمقراطية وينتقد الأنظمة الاستبدادية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أيام من الاجتماعات مع قادة مجموعة السبع في إنجلترا اليوم الأحد، حيث أشاد بالاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها الديمقراطيات الرائدة في العالم للتعاون في الجهود المبذولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومكافحة تغير المناخ و"مواجهة التهديد المتزايد الذي تمثله الأنظمة الاستبدادية"، مع انتقاد الصين "لانتهاكات حقوق الإنسان".

وبحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، سعى بايدن إلى إقناع الحلفاء القلقين في أوروبا بأن "أمريكا عادت" كقائد عالمي بعد أن شهدت سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب تراجعا نحو موقف قومي أكثر انغلاقا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي قبل أن يتوجه إلى لندن لزيارة الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور: "الطريقة الوحيدة التي سنواجه بها التهديدات العالمية هي العمل معا".

وأضاف: "الولايات المتحدة سوف تقوم بدورها. أمريكا عادت إلى الطاولة".

وذكر أن ما شجعه هو "شعور الحماس" من القادة الآخرين لدول مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا) لأن الولايات المتحدة "منخرطة بشكل كامل" مع الديمقراطيات الكبرى الأخرى.

وأضاف: "أعتقد أننا في منافسة، ليس مع الصين في حد ذاتها، ولكن في منافسة مع الحكام المستبدين والحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، حول ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة على التنافس معهم في القرن الحادي والعشرين سريع التغير".

جو بايدن قادة مجموعة السبع إنجلترا فيروس كورونا

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