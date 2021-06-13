حماس تدعو إلى نفير فلسطيني عام في القدس بالتزامن مع مسيرة يهودية

غزة/القدس- (د ب أ):

دعت حركة حماس اليوم الأحد إلى نفير فلسطيني عام في مدينة القدس بعد غد الثلاثاء المقبل بالتزامن مع مسيرة يهودية مثيرة للجدل.

وقالت الحركة ، في بيان صحفي "ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل" في إشارة إلى إسرائيل.

وحثت الحركة على "النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة، لتفويت الفرصة على المستوطنين بتحقيق مبتغاهم".

وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين أعلنت بعد غد يوماً للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.

ودعت لجنة المتابعة في بيان صحفي اليوم "الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى المبارك بعد غد لحماية المسجد الأقصى".

كما طالبت الشباب الثائر بـ "التصدي لعربدة المستوطنين، وافشال مسيرة الأعلام، لنؤكد من جديد أن القدس لنا، وليس للصهاينة الغزاة".

ودعت اللجنة "الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين، وقوى المقاومة في لبنان وحيثما وجدت في منطقتنا العربية كلها، إلى إعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم".

وأوضحت أن "القدس درة تاج العروبة، وأرض الإسراء والمعراج وهي أمانة في عنق كل عربي ومسلم".

ومن المقرر أن تنظم جماعات يهودية تظاهرة تحت اسم "مسيرة الأعلام" بعد غد من باب العامود وطرقات البلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق في شرق القدس.

وحذرت أوساط أمنية إسرائيلية من أن تؤدي مسيرة الأعلام إلى تصعيد جديد مع الفلسطينيين في ظل معارضتهم الشديدة لها.

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تنظم المسيرة يوم الخميس الماضي لكن تم تأجيلها لأسباب أمنية.

يشار إلى التوترات في القدس الشرقية وقضايا تتعلق بحي الشيخ جراح في المدينة قد أدت إلى قصف متبادل على مدى 11 يوما الشهر الماضي بين اسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة .

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة قرابة الفين على الجانب الفلسطيني و13 قتيلا و 350 مصابا على الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى دمار واسع النطاق في القطاع.