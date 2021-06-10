"الأمن العراقي": استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

بغداد /أ ش أ/

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق فجر اليوم الخميس، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن بيان للأمن العراقي قوله إن : مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدا أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي.

وكانت قد تعرضت قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد، أمس الأربعاء، إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ.

وأعلن الإعلام الأمني عدم تسجيل خسائر بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.