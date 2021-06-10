Masrawy logo white

"الأمن العراقي": استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

06:00 ص الخميس 10 يونيو 2021
"الأمن العراقي": استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

الأمن العراقي

بغداد /أ ش أ/

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق فجر اليوم الخميس، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن بيان للأمن العراقي قوله إن : مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدا أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي.
وكانت قد تعرضت قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد، أمس الأربعاء، إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ.
وأعلن الإعلام الأمني عدم تسجيل خسائر بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

هذا المحتوى من

Asha
الأمن العراقي مطار بغداد الدولي طائرات مسيرة قصف صاروخي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:34 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا