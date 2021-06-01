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الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة للقاح سينوفاك الصيني

08:15 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
الصحة العالمية تمنح الموافقة الطارئة للقاح سينوفاك الصيني

لقاح سينوفاك

جنيف - (د ب أ)

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، موافقتها الطارئة للقاح ثان مضاد لفيروس (كوفيد-19) مصنوع في الصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاح، الذي طورته شركة سينوفاك للأدوية، لديه أعلى المعايير من حيث الفعالية والتصنيع.

ووفقا لمجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية، فإن اللقاح يمنع أعراض فيروس كورونا المستجد لدى 51% من الأشخاص الذين يتم تطعيمهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية منحت موافقتها الطارئة للقاح آخر من إنتاج شركة سينوفارم الصينية بالفعل في السابع من مايو.

ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقتها للاستخدام الطارئ للقاحات المضادة للفيروس التي أنتجتها شركات بيونتيك/فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا.

لقاح سينوفاك منظمة الصحة العالمية الصين فيروس كورونا

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