قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 34 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات بأنحاء مختلفة بالضفة الغربية طالت 34 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس واعتقلت شابا عقب دهم منزل عائلته، كما اعتقلت 11 شابا من بلدة كفر كنا داخل أراضي عام 1948، حيث تم تحويلهم للتحقيق، قبل عرضهم على المحكمة، لتمديد اعتقالهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابا من قرية تياسير شرق مدينة طوباس عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، واعتقلت شابين آخرين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بالإضافة إلى اعتقال 8 فلسطينيين من محافظة الخليل عقب مداهمة عدة أحياء في المدينة.

وطالت حملة الاعتقالات، شابا من مدينة طولكرم عقب مداهمة منزله في الحي الشرقي للمدينة، بالإضافة إلى اعتقال 5 شبان عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت سيرا غرب رام الله، فضلا عن اعتقال 5 آخرين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي السياق، جرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل، بالقرب من مستوطنة "حافات طاليا"؛ بهدف توسعتها.