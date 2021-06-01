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نجاة وزير أوغندي من محاولة اغتيال ومقتل ابنته وسائقه

12:03 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
نجاة وزير أوغندي من محاولة اغتيال ومقتل ابنته وسائقه

الوزير الأوغندي مضرج بدمائه بعد نجاته من الاغتيال

(وكالات):

تعرض وزير الأشغال والنقل الأوغندي، صباح اليوم الثلاثاء، لمحاولة اغتيال، وقُتلت فيها ابنته، وسائقه الشخصي.

وقالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي ووسائل إعلام محلية إن مسلحين أصابوا وزير الأشغال والنقل، وهو قائد سابق في الجيش برتبة جنرال، وقتلوا ابنته وسائقه في محاولة اغتياله.

وكان الهجوم يستهدف الجنرال كاتومبا وامالا الذي يشغل حاليا منصب وزير الأشغال والنقل، ووقع في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا.

المتحدثة البريجادير فلافيا بايكواسو صرحت لوكالة "رويترز"، قائلة/ "وقع إطلاق نار.. أصيب وامالا ونُقل إلى المستشفى وقُتل سائقه".

وذكرت قناة "إن.بي.إس" المحلية أن ابنة وامالا التي كانت برفقته في السيارة قُتلت أيضا.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كاتومبا خارج سيارة، وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوبا خلفتها رصاصات في نافذة سيارة.

وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.

ومن بين الضحايا عضو في البرلمان وضابط كبير في الشرطة والنائب العام وزعماء مسلمون كبار وغيرهم.

محاولة اغتيال وزير الأشغال والنقل الأوغندي أوغندا مسلحين

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