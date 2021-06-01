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الهند تسجل أكثر من 127 ألف إصابة و2795 وفاة بفيروس كورونا

07:45 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
الهند تسجل أكثر من 127 ألف إصابة و2795 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 127 ألفا و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 8 أبريل الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 28 مليونا و175 ألفا و44 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2795 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 331 ألفا و895 شخصا.

وأفادت بأن 255 ألفا و287 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 25 مليونا و947 ألفا و629 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و895 ألفا و520 شخصا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند كوفيد 19

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