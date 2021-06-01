كندا: لن نتسرع في قرار إعادة فتح الحدود مع أمريكا

كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الاثنين، إن كندا لن تتسرع في إعادة فتح حدودها مع الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري، حيث استمرت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في الانخفاض في معظم أنحاء البلاد.

وبدأت الدعوات لإعادة فتح الخطة تتكثف مع زيادة تغطية اللقاح على جانبي الحدود.

وقال البيت الأبيض - الأسبوع الماضي - إنه لم يقرر متى أو كيفية إعادة فتح الحدود مع كندا، لكن مجموعات الأعمال والمشرعين بما في ذلك حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت ونائب نيويورك بريان هيجينز حثوا كلا البلدين على وضع خطة.

وقال ترودو اليوم إنه بينما يتوق كثير من الناس لرؤية إعادة فتح الحدود، فإن أي تخفيف للقيود يجب أن يتم بعناية مع مراعاة سلامة الكنديين.

وأضاف ترودو - في مؤتمر صحفي في العاصمة أوتاوا - "نحن على الطريق الصحيح لكننا سنتخذ قراراتنا بناء على مصالح الكنديين وليس بناء على ما تريده الدول الأخرى".

وأضاف أن 75 في المائة من الكنديين بحاجة إلى التطعيم وأن الحالات اليومية يجب أن تستمر في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد قبل أن تكون حكومته مستعدة لتخفيف قيود السفر.

وقال: "نريد جميعا إعادة فتح الحدود، نريد جميعًا العودة للسفر لرؤية الأصدقاء ، وقضاء الإجازات، والذهاب في رحلات". "لكننا لا نريد أن نغلق مرة أخرى، ونشدد مرة أخرى لأن هناك موجة أخرى."

جاءت كلمات ترودو في الوقت الذي أبلغت فيه مقاطعتا أونتاريو وكيبيك عن أقل عدد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 شهور. وأبلغت كيبيك عن أقل من 300 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 لأول مرة منذ منتصف سبتمبر، مع 276 إصابة جديدة ووفاة أخرى تُعزى إلى فيروس كورونا الجديد.

وسجلت أونتاريو عن 916 حالة إصابة جديدة، وهو أدنى معدل يومي لها منذ فبراير. كانت آخر مرة أبلغت فيها المقاطعة عن عدد أقل من الحالات في 17 فبراير، مع 847 إصابة جديدة.