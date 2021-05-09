إيطاليا تقرر السماح لمسافري الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون حجر صحي

روما- (أ ش أ(:

أعلنت السلطات الحكومية فى إيطاليا عزمها السماح للمسافرين القادمين ن دول الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى البلاد دون اشتراط الحجر الصحي لمدة قصيرة، كما كان معمولا به حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الإيطالي "لويجى دي مايو" – حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن المسافرين من أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب أن يسمح لهم بدخول البلاد بسهولة أكبر اعتبارا من منتصف مايو الجاري .

وأضاف "دى مايو" أنه وبالتعاون مع وزير الصحة تعمل الحكومة على إلغاء الحجر الصحى المصغر لمواطني الاتحاد الأوروبي والبريطانيين والمسافرين من إسرائيل الذين أظهروا نتائج سلبية أو تم تطعيمهم أو تعافوا من مرض كوفيد 19.

ومازالت إيطاليا تطلب من الزوار القادمين من دول الاتحاد الأوروبى تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل السفر، ويجب أن يكونوا فى الحجر الصحى فى البلاد لمدة 5 أيام، ثم إجراء اختبار ثان لكورونا.

ونوه "دى مايو" إلى ضرورة تخفيف القواعد الخاصة بالزائرين من الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل قائلا إن السياحة هى لبنة مهمة لبداية جديدة فى إيطاليا.

وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا قد انخفضت فى إيطاليا خلال الأسابيع القليلة الماضية وذلك تزامنا مع تطعيم نحو 27% من الشعب الإيطالى ضد الوباء.

وتقوم إيطاليا بتفكيك الحظر بحذر منذ 26 أبريل الماضي وذلك بعد أشهر من القيود الصحية المفروضة حيث أصبحت الحانات والمطاعم قادرة الآن على خدمة عملائها في الهواء الطلق، كما تنتظر البلاد بفارغ الصبر عودة السياح وتسعى للتعافي من الركود القاسي الناجم عن الوباء ولكن الخبراء ما زالوا يحثون على الحذر.

وكانت إيطاليا قد سجلت 10 الاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الكستجد (كوفيد-19) و224 حالة وفاة حيث تجاوز إجمالي عدد القتلى 122 ألف حالة وفاة وهو الأسوأ في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد سكانه.