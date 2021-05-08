الرئيس الفلسطيني: الأوضاع في القدس خطيرة بفعل اعتداءات إسرائيل

رام الله - (د ب أ)

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت تطورات الأوضاع في القدس بأنها خطيرة بفعل "اعتداءات" إسرائيل.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عباس وضع أمير قطر في "صورة آخر التطورات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى".

واتهم عباس إسرائيل بـ "منع وصول الآلاف من الفلسطينيين لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل"، مشيرا كذلك إلى "الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين".

ونقلت الوكالة عن أمير قطر تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في "نضاله من أجل نيل حقوقه وتثبيت وجوده في القدس وحماية مقدساته".

وقال أمير قطر إن بلاده على "استعداد للقيام بأي دور من أجل وقف هذه الاعتداءات وإنهاء الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني".

كما أكد أمير قطر على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة التحديات القادمة.

بدوره، أكد عباس "أهمية الوحدة وانهاء الانقسام وتشكيل حكومة تكون مقبولة دوليا حتى تتحمل مسؤولياتها لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه الأوقات المصيرية".