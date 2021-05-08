الرئيس الفلسطيني: الأوضاع في القدس خطيرة بفعل اعتداءات إسرائيل

08:35 م السبت 08 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني: الأوضاع في القدس خطيرة بفعل اعتداءات إسرائيل

محمود عباس

رام الله - (د ب أ)

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت تطورات الأوضاع في القدس بأنها خطيرة بفعل "اعتداءات" إسرائيل.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عباس وضع أمير قطر في "صورة آخر التطورات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى".

واتهم عباس إسرائيل بـ "منع وصول الآلاف من الفلسطينيين لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل"، مشيرا كذلك إلى "الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين".

ونقلت الوكالة عن أمير قطر تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في "نضاله من أجل نيل حقوقه وتثبيت وجوده في القدس وحماية مقدساته".

وقال أمير قطر إن بلاده على "استعداد للقيام بأي دور من أجل وقف هذه الاعتداءات وإنهاء الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني".

كما أكد أمير قطر على أهمية وحدة الصف بين الفلسطينيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة التحديات القادمة.

بدوره، أكد عباس "أهمية الوحدة وانهاء الانقسام وتشكيل حكومة تكون مقبولة دوليا حتى تتحمل مسؤولياتها لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه الأوقات المصيرية".

محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين

الخبر التالى:

السعودية وباكستان تتفقان على تكثيف الاتصالات والتعاون للارتقاء بالعلاقات الثنائية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 235140

    عدد المصابين

  • 175928

    عدد المتعافين

  • 13779

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا