الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى وتهجير العائلات من حي الشيخ جراح

02:34 م السبت 08 مايو 2021
الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى وتهجير العائلات من حي الشيخ جراح

شرطي اسرائيلي يعتقل فتى فلسطينيا اثناء تظاهرة احتج

أبوظبي- أ ش أ:

أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة إدانتها بشدة لاقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين، واستنكارها

وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، السبت، إن بلاده تدين وتستنكر بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد شاهين على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا إسرائيل إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان، كما أكد ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

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الإمارات الاحتلال الاسرائيلي تهجير العائلات الفلسطينية حي الشيخ جراح

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