موريتانيا تدين بشدة ما يتعرض له أبناء القدس من عنف وتهجير

نواكشوط- (أ ش أ):

أدانت موريتانيا بشدة ما يتعرض له أبناء القدس من عنف وتهجير قسري للسكان لصالح التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية الموريتانية- في بيان، اليوم- المجموعة الدولية بالتدخل العاجل؛ لوضح حد لمعاناة الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وأكدت أنها تتابع باستياء كبير تنامي العنف في القدس الشرقية وإجراءات التهجير القسري لسكانها لصالح التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للقانون الدولي وللقرارات الأممية.​