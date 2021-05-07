السعودية تعلن انخفاض إصابات كورونا

الرياض - (د ب ا):

انخفضت الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في السعودية اليوم الجمعة، بشكل طفيف حيث تم تسجيل 1039 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد ان سجلت أمس زيادة كبيرة وصلت الى 1090 حالة لأول مرة منذ عدة اشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 424445 حالة مؤكدة، بزيادة 1039 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1090 حالة.

وتم تسجيل 1061 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 407650 حالة، (96 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7045 حالة وفاة.

وتم إجراء 74940 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 39ر17مليون فحص مخبري للكورونا.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 17ر10مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.