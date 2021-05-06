أنتوني بلينكين: واشنطن سترد على روسيا إذا تصرفت بعدوانية في أوكرانيا

11:25 ص الخميس 06 مايو 2021
أنتوني بلينكين: واشنطن سترد على روسيا إذا تصرفت بعدوانية في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين


واشنطن- (بي بي سي):

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين دعم بلاده لوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، وشدد في تصريحات له قببل زيارته لكييف، على أن واشنطن سترد على روسيا إذا تصرفت بتهور وعدوانية.

وتحدث الوزير الأمريكي عن التزام بلاده بالعمل مع كييف لتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد في اوكرانيا.

هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي على هذا المستوى إلى اوكرانيا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وتأتي عقب حشد روسيا لقواتها مؤخرا على طول الحدود مع اوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينكسي اليوم في كييف.

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