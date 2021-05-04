الإمارات: تطعيم 69.89% من الفئة المؤهلة ضد كورونا

10:32 م الثلاثاء 04 مايو 2021
الإمارات: تطعيم 69.89% من الفئة المؤهلة ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات تطعيم 89ر69 % من إجمالي الفئة المؤهلة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات إنه تم تقديم اللقاح لـ84ر77% للأشخاص فوق عمر 60 عاما.

وأضاف للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم تجاوز الـ10 ملايين و700 ألف جرعة، مشيرا إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف على الفيروس تقترب من 45 مليون فحص.

وأكد أن دولة الإمارات "تواصل السير بخطى ثابتة نحو احتواء جائحة كورونا والمضي في مرحلة التخطيط للتعافي بتكاتف جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع".

وأعلن مراجعة وتحديث البروتوكول الوطني للسفر للتيسير على المطعمين بما يخص العزل والحجز الصحي، بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع.

الإمارات فيروس كورونا لقاح كورونا أبوظبي

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