الأمم المتحدة: أكثر من 22 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في اليمن

صنعاء - (بي بي سي)

أعلنت الأمم المتحدة أنّ آلاف العائلات في اليمن تضررت جراء الأمطار والفيضانات التي تجتاح البلاد منذ منتصف أبريل، متسببة في وفاة أشخاص وتدمير منازل وممتلكات.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن "التقارير الأولية تشير إلى أن أكثر من 22 ألف شخص تضرروا من الأمطار والفيضانات ومعظمهم من النازحين داخليا".

وأضاف "تسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتدمير المنازل والمأوى وتسبب في سقوط قتلى وجرحى".

ويعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة حيث نزح أكثر من أربعة ملايين شخص بينما يعتمد ثلثا سكان البلد البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص وأصبح الملايين على حافة المجاعة جراء الصراع المستمر منذ سنوات بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.