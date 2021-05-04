البيت الأبيض ينفي وجود أي اتفاق مع إيران حول تبادل سجناء

09:01 م الثلاثاء 04 مايو 2021
البيت الأبيض ينفي وجود أي اتفاق مع إيران حول تبادل سجناء

البيت الأبيض

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

نفى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، وجود أي اتفاق مع إيران على تبادل للسجناء، مشيرا إلى أن هناك محاولات لإطلاق سراح أربعة أمريكيين تحتجزهم طهران.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن أي مناقشات غير مباشرة مع إيران حول تبادل للسجناء منفصلة عن جهود استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.

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البيت الأبيض إيران طهران جين ساكي

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