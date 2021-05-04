البيت الأبيض ينفي وجود أي اتفاق مع إيران حول تبادل سجناء
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
نفى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، وجود أي اتفاق مع إيران على تبادل للسجناء، مشيرا إلى أن هناك محاولات لإطلاق سراح أربعة أمريكيين تحتجزهم طهران.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن أي مناقشات غير مباشرة مع إيران حول تبادل للسجناء منفصلة عن جهود استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.
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