الأمم المتحدة: تضرر 3730 أسرة جراء الفيضانات في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تضرر 3730 أسرة مجموع أفرادها 22380 أغلبهم من النازحين، جراء الفيضانات التي تضرب اليمن منذ منتصف أبريل الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، بأن الفيضانات المستمرة تسببت في أضرار بالبنية التحتية ودمارا في المنازل والمأوى، وأدت إلى وفيات وإصابات.

وذكر التقرير أن" السيول تسببت بحدوث أضرار واسعة النطاق في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وحضرموت ومأرب وتعز".

وذكر التقرير أن" الشركاء في المجال الإنساني يعملون الآن على تفعيل خطة التأهب للفيضانات في أنحاء اليمن، ويحشدون جهودهم لتكثيف الاستجابة في المناطق التي يمكن الوصول فيها إلى المتضررين".

ومنذ حوالي أسبوعين بدأ موسم الأمطار في عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى أضرار واسعة، خصوصا في أوساط النازحين الذين يعيشون في مخيمات هشة معرضة لمخاطر طبيعية واسعة.

وتشهد اليمن منذ أكثر من ست سنوات حربا عنيفة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، ما أدى إلى خلق أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.