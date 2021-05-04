شراكة تجارية جديدة بين بريطانيا والهند بقيمة مليار جنيه استرليني

لندن/ نيودلهي- (أ ف ب):

أعلنت المملكة المتحدة مساء الاثنين، شراكة تجارية واستثمارية جديدة مع الهند بقيمة مليار جنيه استرليني (1,15 مليار يورو) تتضمن استثمارا من معهد "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا" في اللقاحات في بريطانيا.

وهذا الاتفاق التجاري الذي من المتوقع أن يخلق أكثر من 6500 وظيفة في المملكة المتحدة وفقا للحكومة البريطانية، يشمل استثمارا هنديا جديدا بقيمة 533 مليون جنيه استرليني في المملكة المتحدة.

وسيتم استثمار 240 مليون جنيه استرليني من معهد "سيروم إنستيتيوت" الهندي وهو أحد مصنعي لقاحات أسترازينيكا، لدعم التجارب السريرية والبحث والتطوير وربما أيضا إنتاج اللقاحات.

وكان من المقرر أن يسافر بوريس جونسون إلى الهند لكنه اضطر لإلغاء رحلته بسبب الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح البلاد حاليا. وقد أرسلت لندن لنيودلهي إمدادات طبية بقيمة ستة ملايين جنيه استرليني.

وقال بوريس جونسون "في العقد المقبل، وبفضل الشراكة الجديدة الموقعة اليوم واتفاق التجارة الحرة، سنضاعف قيمة تجارتنا مع الهند ونرتقي بالعلاقة بين بلدينا إلى مستويات جديدة".

وتبلغ قيمة التجارة بين الهند وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، 23 مليار جنيه استرليني سنويا.

ووفقا لداونينج ستريت، سيعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي اجتماعا افتراضيا الثلاثاء بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، ما يمهد الطريق، وفقا للندن، لاتفاق تجارة حرة مستقبلي.

ومن المقرر استئناف المناقشات بين الاتحاد الأوروبي والهند بشأن اتفاق للتجارة الحرة هذا الشهر، بعد ثماني سنوات من سلسلة من 16 محادثات فاشلة.

ومع ما يقرب من 1,4 مليار نسمة، تعتبر الهند من الأسواق الأساسية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ تركز حاليا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.