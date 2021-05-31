المفوضية الأوروبية: الانخفاض في عمليات تسليم لقاح "جونسون آند جونسون" مؤقت

لندن - (أ ش أ):

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الانخفاض في عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركة "جونسون آند جونسون" إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو مجرد أمر مؤقت، ولا يزال من المقرر أن تفي الشركة بعقدها فيما يتعلق بإجمالي الجرعات التي ينبغي تسليمها قبل حلول نهاية العام.

وقال متحدث باسم المفوضية - في مؤتمر صحفي - "تم إبلاغ الدول الأعضاء بحدوث تأخيرات معينة فيما يتعلق بتسليم جرعات /جونسون آند جونسون/، وأعربت (الدول) عن قلقها"، حسبما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وأضاف "الكيفية التي نفهم بها هذا هو أنه انخفاض مؤقت في عمليات التسليم ويمكننا أن نتوقع رؤية زيادة في عمليات تسليم الجرعات قريبًا .. ما زلنا نعمل على أساس الفرضية القائلة بأننا سنحصل على عدد الجرعات المتفق عليها في المجمل خلال الربعين الثاني والثالث".

يذكر أن لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية هو واحد من أربعة لقاحات حصلت على الموافقة على استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي. ويتكون اللقاح من جرعة واحدة بخلاف باقي اللقاحات الأخرى التي تعتمد على جرعتين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أجرت مفاوضات مع الشركة في أكتوبر بشأن عقد للحصول على 200 مليون جرعة، بدأ تسليمها اعتبارًا من مارس الماضي.