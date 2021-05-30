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تسرب نفطي على مساحة كبيرة في بحيرة بالنمسا

04:13 م الأحد 30 مايو 2021
تسرب نفطي على مساحة كبيرة في بحيرة بالنمسا

تسرب نفطي - أرشيفية

جنيف - (د ب أ)

أعلنت الشرطة في مدينة سالزبورج النمساوية اليوم الأحد أن تسربًا نفطيًا وقع في بحيرة خلال أعمال تنظيف.

وبحسب بيان، بدأت حاوية فولاذية في تسريب ما بداخلها من نفط أثناء نقلها من بحيرة فولفجانج القريبة من سالزبورج.

وكان غواصون يعملون على إزالة الحاويات والإطارات القديمة من البحيرة، وقد انتشلوا بالفعل نحو 20 برميلاً صدئا مملوءة بالماء، عندما تسرب من أحدها نفطًا، بشكل غير متوقع.

ووضعت فرقة الإطفاء على الفور حواجز لاحتواء بقعة الزيت ورشتها بمواد لاصقة لمنع انتشارها.

وأضاف البيان أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإزالة النفط من منطقة تمتد لمساحة نحو 30 كيلومترًا مربعًا.

ولم يتم على الفور رصد أي مؤشرات على حدوث أضرار بيئية.

تسرب نفطي النمسا مدينة سالزبورج النمساوية النفط

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