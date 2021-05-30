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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة

10:14 ص الأحد 30 مايو 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة

فيروس كورونا حول العالم

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و530 ألفا و159 حالة.

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