جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة
واشنطن- (أ ش أ):
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و530 ألفا و159 حالة.
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