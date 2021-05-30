جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و530 ألفا و159 حالة.