الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 11 إصابة وافدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الصحية في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.. فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 91 ألفا و72 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 11 جاءت بواقع خمس حالات في شنجهاي واثنتين في مقاطعة فوجيان وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم ومقاطعات قوانغدونغ وسيتشوان وشنشي؛ ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 6044 حالة غادر منها 5749 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 86 ألفا و117 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض 13 منها محلية تم تسجيلها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 412 حالة، 363 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11837 إصابة مؤكدة، فضلا عن 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 51 إصابة مؤكدة.. بينما أبلغت تايوان عن 7806 إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى 99 حالة وفاة.. فيما غادر المستشفيات 11571 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.