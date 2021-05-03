"واتس آب" تختبر خاصية جديدة لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

كاليفورنيا - (أ ش أ):

تجري شركة واتس آب الأمريكية حاليا اختبارات على خاصية جديدة في تطبيق المراسلات الإلكترونية تمكن المستخدمين من مراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها إلى الطرف الآخر.

وذكر موقع " جادجيتس 360 " الإلكتروني - نقلا عن مصادر مقربة من صانعي القرار بالشركة - أن مطوري التطبيق يقومون حاليا باختبار مجموعة من التحديثات على التطبيق تشمل سرعة الرسائل الصوتية ونقل سجلات المحادثات بين الهواتف التي تعمل بأنظمتي أندرويد و أبل، بالإضافة إلى مراجعة محتوى الرسائل قبل إرسالها.

وأضافت المصادر أن هذه التحديثات يتم حاليا اختبارها استعدادا لإطلاقها في القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذه التحديثات ستعمل على الهواتف بأنظمة الأندرويد وأبل.

وذكرت المصادر أيضا أن الشركة تقوم حاليا بالعمل على خاصية أخرى تسمح بمسح الرسائل في غضون 24 ساعة من إرسالها، بالإضافة إلى إمكانية تحديد توقيت يصل مدته إلى أسبوع، لإلغاء الرسائل تلقائيا، للتقليل من مشكلة زيادة السعة التخزينية للتطبيق.