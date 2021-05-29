إندونيسيا تفرج عن ناقلة نفط إيرانية بعد احتجازها 4 أشهر

طهران- (د ب أ):

أفرجت إندونيسيا أمس الجمعة عن ناقلة نفقط ترفع علم إيران بعد احتجازها لمدة أربعة أشهر على خلفية الاشتباه في أنها كان تنقل كميات من النفط الخام بصورة غير قانونية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ونقلت "إرنا" عن بيان للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أنه "تم الإفراج عن الناقلة (م تي هورس) بعد 125 يومًا (من الاحتجاز)... وسوف تعود إلى المياه الإيرانية بعد إنجاز مهمتها." ولم يفصح التقرير عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن هيئة السلامة البحرية في إندونيسيا القول إن السلطات الإندونيسية قامت في أواخر شهر يناير الماضي باحتجاز الناقلتين "إم تي هورس"، و"إم تي فريا" التي ترفع علم بنما، حيث كان يتم نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصدهما بالصدفة بعدما أطفأتا أجهزة التتبع.

وألقت إيران آنذاك باللوم على "مشاكل فنية" في احتجاز ناقلتها.