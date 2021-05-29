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باكستان تسجل 2455 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بفيروس كورونا

08:12 ص السبت 29 مايو 2021
باكستان تسجل 2455 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 2455 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 916 ألفا و239 حالة.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم /السبت/ - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 73 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و680 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 836 ألفا و702 حالة، بعدما تماثلت 2136 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 58 ألفا و857 حالة.​

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