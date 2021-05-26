وفاة أول رجل يتلقى تطعيم كوفيد-19 بمرض ليس له علاقة بكورونا

لندن - (د ب أ)

توفي البريطاني ويليام شكسبير، الذي احتل عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم كأول رجل يتلقى لقاح فايز/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، بسبب مرض لا علاقة له بكورونا.

وكان الرجل البالغ من العمر 81 عاما، الملقب بـ "بيل"، ثاني شخص في بريطانيا يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا خارج التجارب السريرية، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وظهرت صوره وهو يتلقى اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري في ديسمبر الماضي بعد فترة وجيزة من تلقي مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عامًا التطعيم، في الصفحات الأولى للعديد للصحف.

وتوفي شكسبير، وهو أب لاثنين وجد لأربعة، وكان يعيش في براونشيل جرين، في كوفنتري، بسلام يوم الخميس الماضي في مستشفى الجامعة.