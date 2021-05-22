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الهند تسجل أكثر من 257 ألف إصابة جديدة.. و4194 وفاة بفيروس كورونا

08:23 ص السبت 22 مايو 2021
الهند تسجل أكثر من 257 ألف إصابة جديدة.. و4194 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 257 ألفا و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 26 مليونا و289 ألفا و290 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 4194 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 295 ألفا و525 شخصا.

وأفادت بأن 357 ألفا و630 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 23 مليونا و70 ألفا و365 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و923 ألفا و400 شخص.​

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