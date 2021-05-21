التليفزيون الفلسطيني ينقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

توافد آلاف المصلين صباح اليوم إلى ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر اليوم.

ونقل التليفزيون الفلسطينى، شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى، عبر الهواتف الذكية، رغم تعطيل أداء مهام العمل للتليفزيون الفلسطيني منذ أكثر من عام ونصف، وكانت القاهرة قد أعلنت مساء الخميس نجاح جهودها الدبلوماسية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد 11 يومًا من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.