حزب الله يبارك للفلسطينيين انتصار معركتهم: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت



بيروت - (د ب أ):

بارك "حزب الله" في بيان اليوم الجمعة للشعب الفلسطيني انتصاره في معركة "سيف القدس" معتبراً أن المقاومة الفلسطينية أعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجدداً وباتت أملاً للشعوب المستضعفة على مستوى العالم.

وبارك "حزب الله" في بيانه " للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته ‏معركة ‏سيف القدس على العدو الصهيوني ويوجه التحية بالخصوص الى المجاهدين المقاومين والى ‏الشهداء ‏والجرحى وعائلاتهم الشريفة المحتسبة".

واعتبر أن المقاومة الفلسطينية " أعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا وباتت املا للشعوب المستضعفة على مستوى العالم، وسوف يكون لهذا ‏الانتصار ‏الذي تحقق اليوم، إنعكاسات إستراتيجيّة وسياسيّة وثقافيّة بالغة الأهميّة على مستقبل الصراع في ‏المنطقة".‏

وأضاف " لقد كسرت المقاومة في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر وأنشأت المقاومة قواعد جديدة سوف تمهد للانتصار الكبير القادم".

وتابع البيان" لقد أكد الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكافة دول محور المقاومة وشعوبها والقوى السياسية والشعبية ‏التي ‏أزرته على مستوى العالم ان هذه الغدة السرطانيّة الإجراميّة إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، ‏وأن فيها ‏من الضعف والتصدعات ما يجعل التحرير الكامل من البحر الى النهر مشروعا قريب المنال".

وكان اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بعد 11 يوماً من المعارك سقط خلالها 232 قتيلاً من الفلسطينيين، بينهم 65 طفلاً و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1900 في القصف الجوي الإسرائيلي.