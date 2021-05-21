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جوتيريش يحث إسرائيل وحماس على الالتزام بوقف إطلاق النار

07:14 ص الجمعة 21 مايو 2021
جوتيريش يحث إسرائيل وحماس على الالتزام بوقف إطلاق النار

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة كل من اسرائيل وحماس في غزة على الإلتزام بوقف إطلاق النار، وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في حزمة إعادة إعمار" تدعم الشعب الفلسطيني وتعزز مؤسساتهم".

وقال جوتيريش للصحفيين بعد إعلان يوم الخميس عن انتهاء 11 يومًا من الاشتباكات الدامية إنه " يقع على عاتق القادة الإسرائيليين والفلسطينيين مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء من أجل بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتابع أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين والشركاء الدوليين والإقليميين للعودة إلى "مفاوضات جادة " للتوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وأضاف جوتيريش "أثني على مصر وقطر لجهودهما التي بذلوها بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة الهدوء إلى غزة وإسرائيل"، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

أنطونيو جوتيريش إسرائيل حماس وقف إطلاق النار

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