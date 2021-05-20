بوتين يأمر بإجلاء مواطني روسيا وبلدان "رابطة الدول المستقلة" من غزة
موسكو- أ ش أ:
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرًا رئاسيًا يقضي بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الراغبين في مغادرة قطاع غزة وسط تدهور الوضع الأمني هناك.
وقال بوتين - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الخميس: "إنه نظرا لتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، يجب تأمين إجلاء مواطني روسيا والدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الموجودين في قطاع غزة والراغبين في مغادرته".
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