الصين تدرس "خلط لقاحات كورونا"

بكين- (د ب أ):

تجري الصين بحثا حول خلط لقاحات مختلفة لفيروس كورونا، حسبما قال شاو ييمينج، الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة صحفية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الباحث لم يقدم المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وكانت صحيفة "ذا بيبر" الصينية قد ذكرت الشهر الماضي أن جاو فو، رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال إن المركز يدرس خلط اللقاحات لتحسين فعالية الجرعات الحالية.