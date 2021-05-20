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الصين تدرس "خلط لقاحات كورونا"

11:53 ص الخميس 20 مايو 2021
الصين تدرس "خلط لقاحات كورونا"

لقاح كورونا

بكين- (د ب أ):

تجري الصين بحثا حول خلط لقاحات مختلفة لفيروس كورونا، حسبما قال شاو ييمينج، الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة صحفية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الباحث لم يقدم المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وكانت صحيفة "ذا بيبر" الصينية قد ذكرت الشهر الماضي أن جاو فو، رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال إن المركز يدرس خلط اللقاحات لتحسين فعالية الجرعات الحالية.

لقاحات كورونا الصين فيروس كورونا كوفيد 19

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