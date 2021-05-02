كندا: إعطاء 3ر13 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن
أوتاوا - (د ب أ):
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم حتى الآن تم إعطاء السكان 3ر13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.
ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 302ألفا و 73 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 19 أسبوعا.
ووفقا للبيانات، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في كندا إلى 23ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 24 ألفا و245 حالة وفاة.
ومضى عام و14 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.
يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
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