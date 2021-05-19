ديمقراطيون يطرحون مشروع قرار لحجب مبيعات أسلحة لدولة الاحتلال



وكالات

طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي في الصراع بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة، حسبما ذكرت "رويترز".

وقادت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب والنائب مارك بوكان جهود طرح المشروع مع ستة آخرين على الأقل من بينهم بعض من أكثر الديمقراطيين في المجلس ميلا نحو اليسار.

ووافقت إدارة الرئيس جو بادين قبل أيام على مبيعات محتملة لأسلحة قيمتها 735 مليون دولار للاحتلال وأرسلت الأمر للكونجرس لمراجعته رسميًا في الخامس من مايو الجاري وأمهلت النواب 15 يومًا للاعتراض بموجب القوانين الحاكمة لمبيعات الأسلحة لدول أجنبية.

وقالت أوكاسيو-كورتيز في بيان "في وقت يدعم فيه كثيرون، من بينهم الرئيس بايدن، وقفا لإطلاق النار يجب علينا ألا نرسل أسلحة هجوم مباشر لنتنياهو لإطالة أمد هذا العنف".

وليس من المرجح أن يحظى مشروع القرار بقوة دافعة أكبر في المجلس الذي يتحكم مكتب رئيسته نانسي بيلوسي في أي المشروعات يُطرح للتصويت.