"اليونيفيل" تحث أطراف الصراع على ضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان



بيروت - (د ب أ)

حث رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، جميع أطراف الصراع على ضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان ورد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان عصر اليوم الأربعاء إن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف ويحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج".

وأشار البيان إلى أن القصف توقف الآن، وجنود حفظ السلام متواجدون على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية لتقييم الوضع".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن مدفعيته تقصف أهدافًا داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان قبل قليل.

وذكر أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، وأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر.

ومن جانبها، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن مجهولين أطلقوا عددًا من الصواريخ عصر اليوم من جنوب لبنان في اتجاه شمال فلسطين، في حادث هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.

وأضافت أن "مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت محيط علما الشعب الحدودية وصديقين وأن قذيفة سقطت في خراج الناقورة، ولم يفد عن أضرار أو إصابات"، وفقًا للوكالة اللبنانية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وساد الهدوء منطقة جنوب لبنان بعد القصف المدفعي الإسرائيلي.

يذكر أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة يأتي بالتزامن مع اقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، والمواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في مناطق عدة من فلسطين المحتلة.

وكانت ثلاثة صواريخ قد أطلقت قبل أيام من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، سقطت في البحر، ولم ترد إسرائيل على إطلاق تلك الصواريخ، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

كما أطلق مجهولون عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين ليل الاثنين/الثلاثاء الماضي، ورد الاحتلال بقصف مرتفعات كفرشوبا جنوب لبنان.