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نتنياهو يلمح بغزو عسكري كامل على غزة: إما إخضاعهم أو ردعهم

04:49 م الأربعاء 19 مايو 2021
نتنياهو يلمح بغزو عسكري كامل على غزة: إما إخضاعهم أو ردعهم

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الهدف من العملية التي تشنها إسرائيل حاليا على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هو "إطالة أمد الهدوء الذي يمكن أن تحققه إسرائيل ضد هذا العدو"، مشيرًا إلى أنه يمكن شن غزو كامل على القطاع.

وقال نتنياهو، في إفادة أمام نحو 70 دبلوماسيا أجنبيا، في تل أبيب: "نحاول إضعاف قدراتهم، قدراتهم الإرهابية، وإضعاف إرادتهم".

ولم يستبعد نتنياهو الغزو العسكري الإسرائيلي الكامل لغزة، موضحًا: "هناك طريقتان فقط للتعامل معهم: يمكنك إخضاعهم - وهذا دائما احتمال قائم- أو يمكنك ردعهم. ونحن منخرطون حاليا في ردع قوي. ولكن يجب أن أقول، إننا لا نستبعد أي شيء".

وقال نتنياهو إنه إذا ما انتهى الأمر بحماس وهي تعتبر نفسها المنتصرة في هذه المواجهة "فإن هذه ستكون هزيمة لنا جميعا - لجميع الديمقراطيات".

بنيامين نتنياهو تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي غزة

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