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‏مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: من العار على مجلس الأمن عجزه عن إصدار قرارًا بشأن الأحداث الجارية

07:33 م الثلاثاء 18 مايو 2021
‏مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: من العار على مجلس الأمن عجزه عن إصدار قرارًا بشأن الأحداث الجارية

السفير رياض منصور

وكالات

‏قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء الثلاثاء، إن على المجتمع الدولي فرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وتابع منصور في مؤتمر صحفي، أنه من المخزي عدم استطاعة مجلس الأمن أن يصدر قرارًا بشأن الأحداث الجارية، أو إصدار تصريحًا يدعو لوقف العدوان، لافتًا إلى أن المجلس لم يضطلع بدوره ولم يتمكن تجاوز دولة واحدة، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي عطلت أكثر من مرة إصدار بيان خلال اجتماعات مجلس الأمن بشأن تلك الأحداث.

‏وأكد: أن "الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا تتطلب تدخلا من المجتمع الدولي لوقفها".

رياض منصور فلسطين الأمم المتحدة مجلس الأمن القدس

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