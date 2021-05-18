إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - أ ش أ

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة (وسط الضفة الغربية).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي البيرة، أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديدا بالعدوان على الشعب الفلسطيني.

وكانت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، دعت أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية؛ انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل ومخيم العروب (جنوب الضفة الغربية)، عقب مسيرة حاشدة دعا لها إقليم حركة فتح وسط الخليل تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتشييع جثمان الشهيد عبيدة الجوابرة في مخيم العروب.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابتين بالرصاص الحي في القدم، نقلتا من مواقع المواجهات في الخليل إلى المستشفى للعلاج.

وانطلقت مسيرة حاشدة من مسجد الحسين في منطقة عين سارة إلى دوار ابن رشد ومناطق الاحتكاك في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

ورفع المشاركون علم فلسطين وهتفوا تنديدا بجرائم الاحتلال ضد المواطنين وممتلكاتهم.