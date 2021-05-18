إسرائيل تقول إن عملياتها العسكرية أدت لاستشهاد 175 من عناصر حماس والجهاد

وكالات:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من حركة "حماس"، وأكثر من 25 من حركة "الجهاد الإسلامي" استشهدوا، منذ التصعيد الأخير في قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أمس الاثنين بارتفاع "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى".

في حين قُتل 10 وأُصيب المئات في إسرائيل، وفق موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، وقالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.