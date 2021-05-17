‎فلسطين: 220 شهيدا و6039 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

02:36 م الإثنين 17 مايو 2021
‎فلسطين: 220 شهيدا و6039 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي خلال 10 أيام

العدوان الإسرائيلي

رام الله- (ا ش ا):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 220 شهيدا و6039 جريحا خلال 10 أيام، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة - في التقرير الوطني التراكمي، وفقا لوكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الإثنين- أنه تم رصد حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بدءًا من 7 مايو الجاري وحتي اليوم.

وأشارت إلى أن ‎الضفة الغربية سجلت 21 شهيدًا بينهم طفل و3728 جريحا، و‎قطاع غزة 198 شهيدا بينهم 58 طفلا و35 سيدة و1300 جريحا، والقدس سجلت شهيدا واحدا و1011 إصابة، ونقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 إصابات متوسطة و223 طفيفة.

هذا المحتوى من

العدوان الإسرائيلي فلسطين القدس وزارة الصحة الفلسطينية

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