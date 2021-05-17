الأزمة الاقتصادية وصعوبة التعلّم عن بعد تهدّدان مصير تلاميذ في لبنان

بيروت- (أ ف ب):

في مخيم عشوائي للاجئين في شرق لبنان، يخشى محمّد وشقيقاته الثلاث أن يفوّتوا سنة دراسية جديدة، للعام الثالث على التوالي، مع عجز والديهم عن توفير مستلزمات التعلم عن بعد الذي فرضه تفشي وباء كوفيد-19 حول العالم.

على غرار دول كثيرة، فرض لبنان إثر بدء تفشي الوباء في شتاء 2020، إغلاقاً شاملاً للمدارس، ما أجبر الأطفال، وبينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون، على ملازمة منازلهم والاكتفاء بالتعلم عن بعد عبر الانترنت. لكن تلك الإجراءات لم تمر بسلاسة في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً، ولا تتوافر للطبقات الفقيرة والأكثر هشاشة فيه خصوصا المقومات الأساسية لضمان التعلم عن بعد، وأبسطها الحواسيب والإنترنت.

ويقول عبد الناصر، والد محمّد، لوكالة فرانس برس "أنظروا إلى هاتفي، كيف من الممكن لابني أن يستخدمه للدراسة؟ الشاشة مكسورة وليس لدي انترنت أساساً".

تقاطعه زوجته شمعة معقبة "ليس لدينا القدرة على شراء هاتف لكل طفل، علينا أولاً أن نطعمهم".

فرّ عبد الناصر العام 2012 من سوريا مع توسّع النزاع المسلح فيها، ولجأ إلى بلدة تربل في منطقة البقاع. ولم يرسل في العام اللاحق ابنه محّمد (11 عاماً) إلى المدرسة، مع بدء استقبال المدارس للأطفال اللاجئين بأعداد محدودة في بادئ الأمر.

وفي العام 2019، قرر عبد الناصر أن الوقت قد حان لالتحاق محمّد بشقيقاته الثلاثة أمل وهند وسارة (بين 12 و14 عاماً)، اللواتي كنا قد استفدنّ من أربع سنوات دراسية، إلى أن بدأ الإغلاق الشامل في مارس 2020 مع تفشي فيروس كورونا.

لم يستفد محمّد إلا من أشهر قليلة على مقاعد الدراسة. ويقول والده متحسراً "لا يعرف جدول الضرب حتى".

أما شقيقته أمل فتبكي قهراً حين تتذكر مدرستها. وتقول لوكالة فرانس برس "كنت سعيدة وأدرس اللغة العربية والإنكليزية والعلوم والجغرافيا".

وتضيف "أبكي لأن والدي غير قادرين على توفير متطلبات الدراسة عبر الانترنت".

- العمل بدل المدرسة -

تقوم شمعة بما في وسعها للتعويض عن ابنها، مستعينة بملصق كُتبت عليه أحرف الأبجدية العربية، وقد حصلت عليه من مدير المدرسة الذي أراد أن يساعد محمّد خصوصا.

تُكرر على مسامع ابنها الأحرف وتعطيه أمثلة عليها، "ألف، أرنب"، لكنها تقول إن ما تقوم به اليوم هو أقصى ما يُمكنها فعله.

وأكبر مخاوفها أن تقرّر السلطات إغلاق المدارس لسنة إضافية، ما يعني أن محمّد سيبقى أمياً.

مطلع أبريل، حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال "سايف ذي تشيلدرن" من "كارثة تربوية" في لبنان ستنعكس خصوصا على الفئات الاضعف جراء الانهيار الاقتصادي الذي فاقمته تدابير التصدّي لفيروس كورونا. وقدرت عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1,2 مليون طفل.

وعمّق الانهيار المتمادي مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل الى سبعين وتسعين في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعاً.

وتقول ليزا أبو خالد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس "ترك بعض الأطفال السوريين تعليمهم للعمل ومساعدة عائلاتهم".

ولفتت إلى تقديرات لوزارة التربية اللبنانية تُظهر أن "عشرة في المئة على الأقل من اللاجئين السوريين" تركوا الدراسة العام الحالي، أي نحو 25 ألف تلميذ، معتبرة في الوقت ذاته أن "الأرقام أعلى من ذلك بكثير".

وبحسب مفوضية اللاجئين، رفعت الأزمة الراهنة نسبة التغيب المدرسي إلى أكثر من خمسين في المئة في صفوف الأطفال السوريين.

"كرهت الدراسة عن بعد"

ولم يبق التلاميذ اللبنانيون أنفسهم بمنأى عن تداعيات الأزمة.

فقدت باميلا (11 عاماً) جزءاً كبيراً من عامها الدراسي نتيجة صعوبة التعلم عن بعد.

في شقة في منطقة برج حمود المكتظة، إحدى ضواحي شرق بيروت، تشير إلى طاولة يكسوها الغبار وتقول لفرانس برس بغصّة "كنت أدرس على هذا المكتب".

أما اليوم، فلم تعد عليه إلا لوحة مفاتيح حاسوب أطاح به انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.

وفاقم الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص، من معاناة العائلة التي كانت تجهد أساساً لتأمين لقمة عيشها.

يعجز والدا باميلا اليوم عن شراء حاسوب جديد لها.

وتقول الطفلة، التي تبدو مدركة جداً لما يحصل حولها، إن الحاسوب الجديد "يكلف اليوم ملايين الليرات" في بلد فقدت فيه العملة المحلية حوالى تسعين في المئة من قيمتها في مقابل الدولار.

وبدلاً عن الحاسوب، بدأت باميلا متابعة صفوفها عبر الهاتف الخلوي. لكن الأمر لم يكن سهلاً على قدر توقعاتها، إذ أن انقطاع التيار الكهربائي حتى "18 ساعة في اليوم" عقّد أكثر قدرتها على متابعة تعليمها.

وتقول "كرهت الدراسة عبر الانترنت، لم أعد قادرة على المتابعة".

يستمع إيلي إلى ابنته، لكن الأمر الوحيد الذي يخطر بباله هو مغادرة البلاد، لا بل يقرّ أنه أراد أن تترك باميلا الدراسة منذ أشهر حتى.

ويقول، سائق الأجرة السابق، "لا يهمني التعلم ولا هذا البلد أساساً كله.. ما عشناه فيه يكفينا".

بعكس والدها، لم تتخل باميلا يوماً عن شغفها بالتعلم، وتحلم بيوم تعود فيه إلى مقاعد المدرسة.

وتقول "أريد أن أتعلم لأتمكن لاحقاً من أن أجد عملاً جيداً وأساعد والدي".