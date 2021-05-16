شرطة الاحتلال تغلق حي الشيخ جراح بالحواجز الإسمنتية

08:39 م الأحد 16 مايو 2021
شرطة الاحتلال تغلق حي الشيخ جراح بالحواجز الإسمنتية

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد حي الشيخ جراح بالحواجز الإسمنتية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا إسرائيليا وصفته صحف غربية بأنه "الأعنف منذ الحرب على غزة في 2014"، بعدما شنت دولة الاحتلال عدوان عسكري واسع النطاق على القطاع، استهدف مبانٍ ومنشآت فلسطينية وأدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

ومنذ أكثر من شهر مضى، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخطط استيطاني جديد، في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد زعمه عدم أحقية بعض العائلات الفلسطينية بتملك المنازل القاطنة فيها بالأساس.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين القدس

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