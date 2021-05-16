سياسي إسرائيل: سنواصل الرد على الهجمات الصاروخية
تل أبيب- (بي بي سي):
قال سياسي إسرائيلي بارز إن بلاده ستواصل الرد باستخدام القوة على الهجمات الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة.
وتبادلت إسرائيل وفصائل غزة الهجمات منذ يوم الاثنين الماضي ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 174 فلسطينيا في القطاع ونحو تسعة إسرائيليين.
وقال نافتالي بينيت لبي بي سي إن إسرائيل لن توقف الغارات قبل أن تحقق كافة أهدافها.
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