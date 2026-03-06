صرّح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بأن إيران قامت باستهداف 12 دولة مختلفة، مؤكداً أن طهران تواصل تعمّد ضرب المدنيين في مناطق متعددة من الشرق الأوسط.

وأوضح كوبر، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة ستستمر في التنسيق والعمل مع شركائها الإقليميين للتعامل مع التهديدات التي تطال المدنيين الأبرياء في أنحاء المنطقة.

وألمح إلى أن القوات الإيرانية أطلقت خلال الليلة الماضية سبع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه أحياء سكنية في البحرين، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات "غير مقبولة ولن تمر دون رد".