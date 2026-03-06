إعلان

القيادة المركزية الأمريكية: الهجوم الإيراني على البحرين لن يمر دون رد

كتب : محمد جعفر

07:27 م 06/03/2026

إطلاق صواريخ

صرّح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بأن إيران قامت باستهداف 12 دولة مختلفة، مؤكداً أن طهران تواصل تعمّد ضرب المدنيين في مناطق متعددة من الشرق الأوسط.

وأوضح كوبر، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة ستستمر في التنسيق والعمل مع شركائها الإقليميين للتعامل مع التهديدات التي تطال المدنيين الأبرياء في أنحاء المنطقة.

وألمح إلى أن القوات الإيرانية أطلقت خلال الليلة الماضية سبع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه أحياء سكنية في البحرين، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات "غير مقبولة ولن تمر دون رد".

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج ترامب وحرب إيران وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإيراني على البحرين

